عمان تحتضن ملتقى الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتعزيز الابتكار في صناعة السياحة

وطنا اليوم: عقدت إدارة منتدى سوق السفر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، امس مؤتمرًا للإعلان عن انعقاد منتدى سوق السفر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأول مرة في الأردن، خلال شهر أيار المقبل في العاصمة عمان، وذلك بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من القطاعين العام والخاص، وبحضور ممثلين عن هيئة تنشيط السياحة وشركة الملكية الأردنية للطيران ، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار في قطاع السياحة من مختلف دول المنطقة والعالم.

وخلال المؤتمر ، أشار مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات أن الهيئة تسعى إلى المشاركة الفاعلة في إنجاح الفعاليات التي تهدف إلى استقطاب الاستثمارات وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع السياحة والسفر وتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو السياحي .

كما أكد كريم مخلوف، رئيس القطاع التجاري في الملكية الأردنية، أن الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستكون الناقل الرسمي للمنتدى، في خطوة تعكس التزام الشركة بدعم الفعاليات السياحية والاقتصادية التي تعزز من مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية.

من جانبه اكد معتصم دلابيح، المدير العام لمنتدى سوق السفر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أهمية الحدث في تقديم رؤى جديدة حول مستقبل السفر والسياحة، لافتًا إلى أن المنتدى سيتناول مواضيع حيوية تشمل السفر الجوي الكهربائي، حلول الدفع الإلكتروني، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة.

وتم تسليط الضوء على أهمية المنتدى في استقطاب الاستثمارات وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع السياحة والسفر.

يُذكر أن منتدى سوق السفر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيجمع متخصصين من مختلف أنحاء العالم، وسيتضمن جلسات نقاشية وورش عمل تسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتوجهات في صناعة السياحة، بهدف وضع الأردن في طليعة الدول الداعمة لمستقبل السفر المستدام والذكي