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الضمان يوضح شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية

منذ دقيقتان
الضمان يوضح شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (1098) راتب وفاة طبيعية خلال العام الماضي 2024، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية كما في 31/12/2024 إلى (25898) راتبا تقاعديا.
وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، إلى أنه يشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن (24) اشتراكا من ضمنها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان.
وأضافت المؤسسة أنه يخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه ويصرف لهم أيضا بدل نفقات جنازة بقيمة (700) دينار.
وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح أيضا تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن (120) اشتراكا فعليا بالضمان من ضمنها (12) اشتراكا متصلا، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهرا من تاريخ إيقافه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.


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