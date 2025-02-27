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61.24 % نسبة النجاح في الامتحان الشامل للدورة الشتوية

منذ دقيقتان
61.24 % نسبة النجاح في الامتحان الشامل للدورة الشتوية

وطنا اليوم:بلغت نسبة النجاح العامة في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 61.24%، وفق ما أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات أحمد العجلوني.
وأوضح أن هذه النسبة ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسب النجاح في الدورات السابقة.
وقال العجلوني إنه تقدّم للامتحانات قرابة 6916 طالبا وطالبة من 53 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، نجح منهم 4228 طالبا وطالبة.
وتقدم للامتحان بورقة أو أكثر 6903 طلاب وطالبات، في 111 تخصصاً دراسيا، بحسب العجلوني، الذي أشار إلى أنه قد تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه 13 طالبا، فيما جرى ضبط 27 مخالفة أثناء الامتحان.
وبلغ عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في الامتحان لهذه الدورة 4228 طالبا وطالبة.


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