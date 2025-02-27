جيش الاحتلال: فكرنا في قصف جنازة نصر الله

وطنا اليوم:ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، يوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي درس إمكانية استهداف جنازة الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، التي أُقيمت في بيروت.

وأشارت القناة إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته، هرتسي هاليفي، ألمح إلى أن الجيش كان يدرس خيار قصف الجنازة.

وأضافت أن هاليفي قال أمام طلاب فرقة المشاة الأولى ومدنيين: “كنت في السيارة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، للتشاور. هل تريدون أن تخمنوا عما كنت أتشاور؟ حول جنازة نصر الله.. كنا مترددون”.

وتابعت أن هاليفي بعد ذلك التفت إلى الجمهور وقال: “ما الذي لم نحسم أمرنا بشأنه؟” وكانت الإجابة: “الهجوم”. ثم ابتسم وأضاف: “لقد فهمتم. من يؤيد ذلك؟”.

وقالت القناة 14 إن تلميحات هاليفي كانت بشأن قصف جنازة حسن نصر الله.

والأحد، أقام حزب الله اللبناني،مراسم جنازة لأمينه العام الراحل حسن نصر الله بعد قرابة خمسة أشهر من مقتله في غارة جوية إسرائيلية.

وقد أقيمت مراسيم الجنازة في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، أكبر ستاد رياضي في لبنان، على مشارف الضاحية الجنوبية معقل حزب الله.