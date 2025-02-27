نشكر الله على ترامب.. صلاة مثيرة في جلسة الحكومة الأمريكية الأولى

وطنا اليوم:لم تمر الجلسة الأولى للحكومة الأميركية التي ترأسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء أمس، مرور الكرام.

فعلى عادته أشعل ترامب سجالاً واسعا بين العديد من الأميركيين على مواقع التواصل بتصريحاته الصادمة أحياناً، والتي لم يعتد عليها العديد من السياسيين في البلاد.

لكن إلى جانب تلك التصريحات، شهد افتتاح الجلسة لحظات وصفت بالغريبة إلى حد ما.

فقد انتشر فيديو كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية على منصة إكس، يظهر أحد الحاضرين، يفتتح الجلسة الحكومية الأولى بالصلاة.

كما دعا الله أن يحفظ الرئيس الأميركي، ويعينه على إرشاد الوزراء، ما اعتبره بعض الصحافيين والناشطين على مواقع التواصل غريباً إلى حد بعيد، وغير اعتيادي.

“بوتين ذكي للغاية”

إلى جانب هذه الافتتاحية بالصلاة، شهدت الجلسة العديد من التصريحات المثيرة للجدل أيضا.

كالإطراء الذي وجهه ترامب إلى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إذ وصفه بالرجل الذكي للغاية، معربا عن أمله في إبرام اتفاق بشأن أوكرانيا.

كما قال في أول جلسة لحكومته: “عندما انتخبت، تحدثت مع بوتين، وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، لا أستطيع ضمان ذلك. لكن أنتم تعلمون أن الصفقة هي صفقة.. إذ تحدث الكثير من الأشياء الجنونية في الصفقات.

كذلك أعلن ترامب أن الهدف الرئيسي لبلاده في أوكرانيا هو إنهاء إراقة الدماء، أما ثاني أهدافها فهو تعويض الأموال التي أنفقتها على مساعدة كييف.

وكان التقارب الأخير بين الرجلين أثار حفيظة كييف، وريبة الدول الأوروبية الداعمة لها بقوة منذ 2022، إثر الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.