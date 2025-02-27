حركة نشطة واستنفار رقابي لضبط الأسواق خلال رمضان

وطنا اليوم:تشهد الأسواق الأردنية انتعاشًا ملحوظًا مع اقتراب شهر رمضان، مدعومًا بوقف إطلاق النار في غزة، مما انعكس إيجابيًا على الحركة التجارية مقارنة بالعام الماضي.

وتوقع عمر عواد، نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، أن يكون الإقبال على المطاعم خلال رمضان 2025 أكبر من الأعوام السابقة، مع استعداد القطاع عبر توفير العمالة والبضائع والعروض التنافسية التي ستجذب الزبائن.

إجراءات لضبط الأسواق والأسعار

من جانبه، طمأن ينال برماوي، الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة، المواطنين بأن كافة السلع الرمضانية متوفرة، وأن المخزون الغذائي يتجاوز الحدود الآمنة.

وأوضح أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لضبط الأسعار، منها، تخفيض أجور التخزين للمواد الأساسية، وإعفاء الشحن البري من الرسوم الجمركية والضرائب، بالإضافة إلى تسريع إجراءات التخليص الجمركي على السلع الغذائية.

أسعار الدواجن واللحوم تحت الرقابة

أكد برماوي أن التفاوت في الأسعار بين المحلات أمر طبيعي نتيجة المنافسة والعروض الترويجية، مشيرًا إلى عدم وجود ارتفاعات كبيرة في أسعار الدجاج مقارنة بالعام الماضي.

كما شدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مغالاة غير مبررة في الأسعار، مع زيادة الإنتاج بنسبة 30% لتغطية احتياجات السوق.

رقابة مكثفة على سلامة الغذاء

أوضح خالد الروسان، مدير مديرية المناطق في مؤسسة الغذاء والدواء، أن المؤسسة بدأت خطتها الرقابية عبر حملات تفتيش مكثفة على المنشآت الغذائية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتخزين السليم، خاصة للسلع الأكثر استهلاكًا خلال رمضان مثل اللحوم والعصائر. كما حذّر من شراء المواد الغذائية المعروضة في الشوارع، مؤكدًا أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بحزم، بما في ذلك إتلاف المنتجات المخالفة وإحالة أصحابها للقضاء.

أمانة عمان: 54 فريقًا رقابيًا وملاحقة للباعة المخالفين

أكد د. خلدون الهوادي، مدير الدائرة الصحية والرقابية في أمانة عمان، أن الأمانة جهّزت 54 فريقًا رقابيًا يعملون على مدار الساعة لمتابعة الأسواق، مع التركيز على الرقابة على المخازن والمنشآت الغذائية، وإغلاق أي منشأة تبيع لحومًا غير صالحة وتحويل أصحابها للقضاء.

وأكد أنه سيتم إزالة البسطات المخالفة، خاصة تلك التي تبيع العصائر الرمضانية غير الموثوقة والتي تحتوي على ألوان صناعية ضارة.

ودعت الجهات الرقابية المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء المواد الغذائية، وتجنب المنتجات المعروضة في الشوارع، مع التأكيد على أن الرقابة ستكون مشددة لضمان سلامة الغذاء واستقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل.