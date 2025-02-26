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النائب الاسبق غازي ابو جنيب يثير الجدل حول شخصيات تحوم حولها الشبهات

26 فبراير 2025
النائب الاسبق غازي ابو جنيب يثير الجدل حول شخصيات تحوم حولها الشبهات

وطنا اليوم- في منشور له على حسابه في منصة فيسبوك فجر النائب الاسبق والناشط غازي ابو جنيب قضية اعتبرها البعض في عداد النسيان ومن خلال متابعاته الحثيثة يرى ابو جنيب حسب ما ورد في منشوره ان هناك شخصيات اكتسبت الجنسية الاردنية، وهي بالاصل مطاردة في بلدها الاصلي وعليها احكام بالسجن وتهم مالية من وجهة نظره .

ابوجنيب معروف بجرأته وقد يأتي يوم  ويكشف الطابق ليخلق صدمة في الاوساط الاعلامية، البعض يقول لا يكفي منشور على الفيسبوك لتحقيق العدالة ضد من يرتكب جرائم اقتصادية ضد الوطن، ويطالبون ابو جنيب بإبراز الوثائق وتقديمها للجهات المعنية وعمل مؤتمر صحفي يوضح ما تشابك من معلومات في منشوره الجري على الفيسبوك.

 


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