إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة ضبطت بمقرات مخابرات الأسد

وطنا اليوم:أتلفت قوات الأمن العام في سوريا، الثلاثاء، كميات كبيرة من المخدرات تم ضبطها في إحدى مقرات أجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد المخلوع.

وأفاد مصدر أن كميات من المواد المخدرة ضبطت في مستودعات مباني المخابرات بالعاصمة دمشق، ونقلت بواسطة شاحنات لإتلافها في مناطق مفتوحة.

وأضاف أن عناصر الأمن العام حرقت طنا من المواد المخدرة في منطقة مفتوحة بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وصرح المسؤول في إدارة مكافحة المخدرات في دمشق، أنور عبد الحي للأناضول، أنهم ضبطوا كميات كبيرة من المخدرات في مباني للأجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد المخلوع ضمن عمليات مكثفة.

وأضاف أن المواد المخدرة تم إتلافها بإشراف مسؤولين من وزارتي الصحة والعدل.

وذكر أن من بين المضبوطات حبوب مخدرة مثل الكبتاغون والترامادول، مؤكدا استمرارهم في مكافحة المخدرات بكل حزم وإصرار.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.