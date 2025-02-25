التربية: ضباط ارتباط في المدارس لديهم صفة الضابطة العدلية لمخالفة المدخنين

وطنا اليوم:قال مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، غيث عويس، إن الأردن يُعد من الدول الأولى عالميًا في التدخين، وفق ترتيب منظمة الصحة العالمية، نظرًا لانتشاره المجتمعي في المملكة.

وأضاف عويس مساء الثلاثاء، أن نسبة المدخنين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا تقارب 12%، وفق المسح الوطني لانتشار استخدام التبغ في الأردن.

وأوضح أن انتشار التدخين بين الذكور بلغ 71.2%، وبين الإناث 28.8%، لمن هم في سن 15 عامًا فأكثر.

ضابطة عدلية ضد المدخنين

قال مدير إدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة، إن التدخين له عواقب اقتصادية واجتماعية وصحية سلبية تعود على المدخنين.

وأضاف المساعفة،، أنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة لتعيين ضابط ارتباط يتمتع بصفة الضابطة العدلية لمكافحة التدخين في المدارس.

ويحق لضابط الارتباط توجيه مخالفة لأي شخص يدخن داخل المباني والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، بحسب مساعفة.

وأوضح أن هؤلاء الأشخاص يخضعون حاليًا للتدريب للقيام بمهامهم داخل المدارس، لضبط أي مخالفة تتعلق بالتدخين.

عقوبات تصل إلى الفصل بحق الطالب المدخن

وقال مساعفة إن المرشدين المدرسيين في مختلف مدارس المملكة يواصلون عملهم في توعية الطلاب ضد التدخين.

وأوضح أن وزارة التربية تتخذ إجراءات متبعة ضد التدخين، تبدأ بالإنذار العقابي، وفي حال التكرار يُنقل الطالب إلى مدرسة أخرى داخل المديرية، ثم إلى مدرسة خارج المديرية، وفي حال استمرار التكرار يُخرج الطالب من المنظومة التعليمية حتى نهاية العام الدراسي، وقد تصل العقوبة إلى الفصل النهائي من المدارس الحكومية.

وأشار المساعفة إلى أن أغلبية الطلاب يستجيبون بعد توجيه العقوبات لهم ويبتعدون عن التدخين، خاصة بعد تطبيق عقوبة النقل من مدرسة إلى أخرى.

نتائج المسح الوطني لانتشار استخدام التبغ

أظهرت نتائج المسح الوطني لانتشار استخدام التبغ بين البالغين في الأردن لمن هم في سن 15 عامًا فأكثر، أن نسبة التدخين بين الذكور بلغت 71.2%، وبين الإناث 28.8%.

وكشفت النتائج أن 38.6% بدأوا التدخين قبل سن 18 عامًا.

وأشارت إلى أن 33.8% يدخنون خلال أول 5 دقائق من استيقاظهم من النوم.

ووفق المسح، فإن 53% يؤيدون زيادة الضريبة على منتجات التبغ، منهم 33% من المدخنين.