بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

السماح بإعادة تسجيل تصاريح وسائط نقل الركاب المنتهي ترخيصها من 5 سنوات

منذ 45 ثانية
السماح بإعادة تسجيل تصاريح وسائط نقل الركاب المنتهي ترخيصها من 5 سنوات

وطنا اليوم:قرر مجلس أمانة عمان خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، السماح بإعادة تسجيل تصاريح وسائط نقل الركاب المنتهي ترخيصها من 5 سنوات ولغاية نهاية العام 2025.
وقالت الأمانة، إن القرار يأتي تماشيا مع سياسة الأمانة بدعم المرخص لهم وتقديم خدمات نقل ركاب بانتظام وكفاءة يلمس أثرها متلقي الخدمة.
كما قرر المجلس الموافقة على تمديد قرار خصم 20 بالمئة من قيمة سعر الفضلة عند الدفع نقدا بعد استكمال باقي الإجراءات أو من قيمة سعر الفضلة المقسطة غير المسددة عند الدفع نقدا ولمدة شهرين ولغاية نهاية نيسان المقبل.
إلى ذلك، أدى خلال الجلسة القسم القانوني كعضو في مجلس الأمانة مدير عام هيئة النقل البري بالوكالة محمد القريوتي، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى بالوكالة الدكتور محمد الحراحشة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:25

تفاعل عالمي مذهل مع وسم عندما تأتي حماس لزيارتي وعائلتي

19:20

إزالة ورم من رأس طفل في مستشفى الكرك الحكومي

19:13

الملكة تلتقي سيدات لواء القويرة وتطلع على مشاريع مدرة للدخل في المنطقة

19:11

القضاة: الخضار والفواكه في السوق المركزي متوفرة وبأسعار معتدلة

19:06

ولي العهد يلتقي مع الرئيس التركي وينقل له دعوة من الملك لزيارة الأردن

16:50

ترخيص شركات للبحث عن الذهب والنحاس في الاردن

16:40

أنظمة الدفاع الإيرانية تتأهب لهجوم إسرائيلي أمريكي محتمل

16:13

المومني: مستعدون للمساعدة في تدريب الناطقين الإعلاميين الرسميين

16:07

وزير العمل:42 مستشارًا لأمين عام

15:55

كلب ضال ينهش جسد طفلا والصحه تخضعه لبروتوكول علاجي

15:47

الشرع في عمّان

15:32

عمان الأهلية تفوز بدرع التميّز في البحث العلمي الصيدلاني بالمؤتمر الدولي بالجامعة المستنصرية

وفيات
وفيات الثلاثاء 25-2-2025وفيات الاثنين 24-2-2025وفيات الأحد 23-2-2025الحاج محمد حسن عمر “أبو حمزة”.. في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-2-2025