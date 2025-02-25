إزالة ورم من رأس طفل في مستشفى الكرك الحكومي

وطنا اليوم:تمكن فريق طبي في مستشفى الكرك الحكومي، من إزالة ورم من رأس طفل في عملية جراحية استمرت نحو 10 ساعات.

وقال مدير المستشفى الدكتور معتز القرالة، إن العملية استخدمت فيها تقنيات حديثة ودقيقة لضمان إزالة الورم بأمان، ودون تأثير على الأنسجة المحيطة.

وأضاف أن هذه الجراحة النوعية تؤكد التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في الأردن، وقدرة الكفاءات الأردنية على التعامل مع حالات مرضية نادرة ومعقدة، كما تعكس جهود وزارة الصحة المستمرة لتطوير البنية التحتية للمستشفيات وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الطبية.

وأجريت العملية بإشراف الاستشاري في جراحة قعر الجمجمة، الدكتور عامر العمري، ومشاركة الدكتور نضال أبو سدرة، والدكتور يوسف أبو نواس، وفريق التخدير الذي ضم الدكتور محمد عمير والدكتور حسام الطراونة.

ويشار إلى أن مستشفى الكرك الحكومي قد شهد في الآونة الأخيرة العديد من الإنجازات الطبية اللافتة، ما جعله صرحاً طبياً متميزاً يخدم أهالي محافظة الكرك والمناطق المجاورة.