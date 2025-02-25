ولي العهد يلتقي مع الرئيس التركي وينقل له دعوة من الملك لزيارة الأردن

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقل سموه تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس التركي، ودعوة من جلالته للرئيس أردوغان لزيارة المملكة.

وأكد سمو ولي العهد، خلال اللقاء الذي عقد في المجمع الرئاسي، حرص الأردن على توطيد العلاقات المتينة مع تركيا وشعبها الشقيق.

وبحث اللقاء سبل توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والسياحة، والتدريب المهني والتقني، بالإضافة إلى المجال العسكري، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وتم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن وتركيا حيال عدد من الملفات الإقليمية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة.

وتناول اللقاء التطورات في الإقليم، إذ أشار سمو ولي العهد والرئيس التركي إلى الموقف المشترك للأردن وتركيا تجاه دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها.

وتطرق اللقاء إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، واستمرار التنسيق والتشاور من خلال مجموعة الاتصال الإسلامية العربية بشأن غزة.

وثمّن سمو ولي العهد جهود تركيا في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في غزة، ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدا استمرار المملكة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة المقدّمة من تركيا إلى غزة.

وبالحديث عن سوريا، أكّد سمو ولي العهد والرئيس التركي دعم الأردن وتركيا لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، ولجهود الإدارة السورية الجديدة الرامية إلى إعادة الإعمار.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.