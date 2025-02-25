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المومني: مستعدون للمساعدة في تدريب الناطقين الإعلاميين الرسميين

منذ دقيقة واحدة
المومني: مستعدون للمساعدة في تدريب الناطقين الإعلاميين الرسميين

وطنا اليوم:أكّد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أهمية دور الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الرسمية كشريك أساسي في خدمة رسالة الدولة والحكومة وتوجهاتها وإيصال المعلومة بوضوح لوسائل الإعلام والجمهور.
وشدد المومني خلال لقائه الثلاثاء، مع الناطقين الإعلاميين ومسؤولي الإعلام الرقمي وضباط ارتباط الأجندة الإعلامية الحكومية بالوزارات والمؤسسات الرسمية، بحضور الأمين العام للوزارة زيد النوايسة، على دور وزارة الاتصال الحكومي في دعم الناطقين الإعلاميين ومسؤولي الإعلام بأشكاله المختلفة، ومساعدتهم على القيام بعملهم بأعلى درجات المهنية والموضوعية.
وبين ضرورة مأسسة العمل الإعلامي في الوزارات والمؤسسات بعد اتخاذ القرارات الرسمية على مستوى الوزارة أو مجلس الوزراء، من خلال خطة متابعة إعلامية متكاملة العناصر للتعريف بهذه القرارات وأهميتها وأثرها على المواطن ودورها في تجويد الخدمات المقدمة له.
وقال المومني، إن الوزارة تسعى إلى تكريس ثقافة الخطط الإعلامية في الوزارات والمؤسسات الرسمية عبر مؤشرات هدفها التحسين، مؤكدا في هذا الإطار أهمية الاشتباك المباشر لها مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام الرقمي والرد على الاستفسارات وإيصال المعلومة للجمهور بشكل مباشر.
وأشار إلى أهمية الأجندة الإعلامية الحكومية التي تحظى بتفاعل مهم من وسائل الإعلام المختلفة، مبينا أن الحكومة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالأجندة لتسهيل التعامل معها وإيصالها إلى وسائل الإعلام المختلفة.
كما أكد استعداد الوزارة للمساعدة في تدريب الناطقين الإعلاميين ومسؤولي الإعلام الرقمي في الوزارات والمؤسسات الرسمية، بما يساهم في تجويد عملهم ومساعدتهم في أداء مهامهم على أكمل وجه.
من جانبه، قال النوايسة، إن الوزارة أنهت المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية للسياسة العامة للاتصال الحكومي والمتوقع الانتهاء منها في شهر حزيران المقبل، مشيرا إلى حرص الوزارة على تفعيل دور الناطقين الإعلاميين ومسؤولي الإعلام الرقمي في الوزارات والمؤسسات.


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