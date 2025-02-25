الدكتور أحمد الشناق

يستضيف الأردن الرئيس السوري أحمد الشرع ، في ثاني زيارة له لبلد عربي . ليلتقي وفي ضيافة الملك عبدالله الثاني، وهي زيارة غير عادية لمرحلة تاريخية تمر بها سوريا الشقيقة بتحدياتها الداخلية والخارجية . التي تحتاج لدعم الأردن كجوار جغرافي شقيق ولموقف الملك القومي الثابت في مواجهة تحديات مستقبل سوريا ، وللجنوب السوري الذي يعتبره الأردن بوابة تتعلق بالأمن القومي الأردني . وعلى طوال الأزمة السورية ، كان موقف الملك الثابت والمعلن في كافة المحافل الدولية واللقاءات والاجتماعات العربية والدولية ذات الصلة بالأزمة السورية ، والتي أصبحت ثوابت الدولة الأردنية ، تتلخص بالحفاظ على وحدة التراب الوطني السوري وعلى سيادة الدولة السورية على اراضيها وعلى السيادة الإقليمية للدولة السورية . ورفض الأردن التعامل مع أي طرف على حدوده خارج إطار الدولة السورية . وعلى ضوء مواقف الملك الثابته سيتم تناول موضوع الجنوب السوري كجزء لا يتجزأ من الوطن السوري وسيادة الدولة السورية ، والذي يعتبره الأردن بوابة لأمنه القومي .

لقاء الرئيس الشرع بالملك عبدالله الثاني والترحيب بإستقباله في عمّان ، تأكيد على النهج القومي لمواقف الملك عبدالله الثاني وحرصه الثابت مع الأشقاء على ضرورة حماية منظومة الأمن القومي العربي ، وأن الأمن القومي الأردني جزءاً لا يتجزأ عن الأمن القومي لأي قطر عربي شقيق ، وهي السياسة الثابتة للدولة الاردنية مع كافة الأشقاء العرب .

الشرع في عمّان العروبة ليلتقي الملك عبدالله الثاني بمواقفه القومية الثابته مع سوريا الوطن والدولة ووحدة الوطن السوري وسيادة الدولة السورية وفي مواجهة محاولات الإستهداف للداخل السوري.

الشرع في عمّان ليلتقي الملك بمواقفه القوية الفاعلة على مستوى المنطقة والعالم دعماً لوحدة سوريا وسيادتها الإقليمية