عمان الأهلية تفوز بدرع التميّز في البحث العلمي الصيدلاني بالمؤتمر الدولي بالجامعة المستنصرية

وطنا اليوم:شاركت كلية الصيدلة في جامعة عمان الأهلية بتميّز في المؤتمر الدولي العلمي السادس للصيدلة، الذي نظمته الجامعة المستنصرية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بغداد، يومي 19 و20 شباط 2025 في رحاب الجامعة الأمريكية. والذي عقد تحت شعار “البحث العلمي الصيدلاني: آفاق جديدة للابتكار والتطوير”، واستقطب نخبة من الباحثين والخبراء لمناقشة أحدث التطورات في علوم الصيدلة وتطبيقاتها السريرية والصناعية.

ومثّلت جامعة عمان الاهلية في المؤتمر خريجة برنامج البكالوريوس والماجستير تبارك رياض السامرائي، التي قدمت بحثًا متميزًا بعنوان:

دور النانوتكنولوجيا النباتية في تطوير علاجات مبتكرة للسرطان

“Meta-analysis of nano-phytosomes: unleashing the potential of plant-derived compounds for advancing cancer therapy”

وقد تم إعداد البحث ضمن أنشطة نادي البحث العلمي في جامعة عمان الأهلية، تحت إشراف الأستاذ المشارك د. علي الصميدعي.

وحظي البحث باهتمام كبير من الحضور ، وعكس التوجه البحثي المتقدم للجامعة في مجالات الصيدلة الحديثة.

وتقديرًا لهذا الجهد العلمي المتميز، نال كلا من الدكتور علي الصميدعي، والطالبة تبارك رياض السامرائي درع التميز عن البحث من قبل اللجنة المنظمة للمؤتمر، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل جامعة عمان الأهلية في البحث العلمي.