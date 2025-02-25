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جمعية الرعاية التنفسية الأردنية تثمن جهود وزارة الصحة في مكافحة انتشار التبغ في الأردن وتطالب بتغليظ العقوبات

منذ دقيقة واحدة
جمعية الرعاية التنفسية الأردنية تثمن جهود وزارة الصحة في مكافحة انتشار التبغ في الأردن وتطالب بتغليظ العقوبات

وطنا اليوم:أعربت جمعية الرعاية التنفسية الأردنية عن تقديرها لوزارة الصحة على جهودها الوطنية لمكافحة التبغ، مشيرة إلى نتائج المسح الوطني لانتشار التبغ الذي أظهر أن حوالي 50% من الشعب الأردني مدخن. وأكدت الجمعية أن هذه النسبة المرتفعة تزيد من مخاطر الأمراض التنفسية، ليس فقط على المدخنين بل على غير المدخنين أيضاً نتيجة للتدخين السلبي.
وطالبت الجمعية الحكومة الأردنية بحماية غير المدخنين من أضرار التدخين، وذلك من خلال:
* إصدار قانون خاص لمكافحة التبغ: دعت الجمعية إلى سن قانون خاص للحد من انتشار التبغ في المجتمع الأردني، على أن يتضمن القانون بنوداً صارمة للحد من التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل، ومنع الإعلان عن منتجات التبغ، ورفع الضرائب عليها.
* تغليظ العقوبات: طالبت الجمعية بتشديد العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، لضمان تطبيقه بشكل فعال وحماية صحة المواطنين.
وأكدت الجمعية على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة التبغ والحد من انتشاره في الأردن، مشددة على ضرورة حماية الأجيال القادمة من أضرار التدخين.

رئيس جمعية الرعاية التنفسية الأردنية
الدكتور محمد حسن الطراونة


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