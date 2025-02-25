تهديدات بقطع رؤوس لاعبين تسببوا في خسارة مباراة بالبرازيل

وطنا اليوم:أبلغ نادي كروزيرو البرازيلي الشرطة أمس الاثنين عن تهديدات بعد العثور على تماثيل وعرائس مقطوعة الرأس ترتدي قمصان ثلاثة من لاعبيه وملطخة ببقع حمراء تشبه الدماء معلقة على جسر في مدينة بيلو هوريزونتي.

وظهرت التماثيل التي ترتدي قمصان الأرقام 10 و23 و12 للاعبين مارلون، ووليام، وماتيوس بيريرا على التوالي، بعد يومين من خسارة كروزيرو 4-2 بركلات الترجيح أمام “أميركا إم جي” في نصف نهائي بطولة مينيرو.

وأهدر مارلون ووليام ركلتين في الخسارة بركلات الترجيح، في حين واجه بيريرا -الذي غاب عن المباراة يوم السبت الماضي- انتقادات من الجماهير بسبب رغبته في اللعب في أوروبا وفشل انتقاله مؤخرا إلى زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

وقال نادي كروزيرو في بيان “يعرب نادي كروزيرو عن أسفه واستنكاره الشديدين للهجمات التي استهدفت حياة بعض لاعبيه الليلة الماضية. واستدعى النادي قوات الأمن لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الصدد”.

وتابع أن “مثل هذه الأشياء تسلط الضوء على مدى حاجتنا إلى التطور بوصفنا مجتمعا. النادي يتفهم ويتقبل الانتقادات، لكن يجب أن تبقى في نطاق الرياضة وألا تكون هجوما أو تهديدا أو إساءة أو جريمة، بغض النظر عن الفريق أو النادي”.

وأدان كروزيرو أيضا التهديدات بالقتل من جانب المشجعين بحق ماتيوس مينديز حارس مرمى أميركا إم جي، والذي تصدى لركلة ترجيح يوم السبت الماضي.

ولم يفز كروزيرو، الذي عيّن البرتغالي ليوناردو جارديم مدربا له في وقت سابق من الشهر الجاري، ببطولة مينيرو منذ عام 2019 وشاهد منافسه التقليدي أتليتيكو مينيرو يتوج باللقب خمس سنوات متتالية منذ ذلك الحين.

واحتل الفريق، الذي يقع مقره في بيلو هوريزونتي والذي كان مملوكا في السابق للنجم البرازيلي رونالدو، المركز التاسع في الدوري المحلي الموسم الماضي، وخسر نهائي كأس سودأميركانا أمام راسينغ كلوب الأرجنتيني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.