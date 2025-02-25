وزير الأوقاف: التدخين محرم شرعا.. ونتائج المسح الوطني تؤكد خطورته في الأردن

وطنا اليوم:أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن جميع المجامع الفقهية في العالم الإسلامي تصنف التدخين كأمر محرم شرعًا نظرًا لأضراره الكبيرة، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي يحرم كل ما يسبب الضرر لجسد الإنسان، ومن ذلك التدخين كمثال بارز.

وفي سياق متصل، كشفت نتائج المسح الوطني لانتشار استخدام التبغ بين البالغين في الأردن، الذي أطلقته وزارة الصحة، عن أرقام مقلقة، حيث بلغت نسبة تدخين التبغ يوميًا 65% بين الذكور و17% بين الإناث. وتعكس هذه الأرقام التحدي الكبير الذي يواجه المجتمع الأردني، مما يدعم الرؤية الشرعية التي أشار إليها الخلايلة، ويبرز الحاجة إلى تعزيز الجهود للحد من هذه الظاهرة.

وأضاف الخلايلة أن الإسلام يركز على حفظ النفس كأحد المقاصد الشرعية، داعيًا إلى استثمار هذه النتائج في حملات توعية تجمع بين البعد الديني والصحي لمواجهة التدخين وآثاره المدمرة.

وصف وزير الصحة الدكتور فراس الهواري نتائج دراسة حديثة عن التدخين بأنها “مقلقة وصادمة”، مؤكدًا ضرورة التوقف عند أثر استخدام التبغ بجميع أشكاله، في ظل التحديات الصحية التي يفرضها على المجتمع.

وأفادت وزارة الصحة أن الأردن يحتل المرتبة السابعة عالميًا في انتشار التدخين بين الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، بنسبة بلغت 36.3% خلال عام 2022، مما يعكس تفاقم الظاهرة رغم الجهود المبذولة للحد منها.

وأشار الهواري إلى أن هذه الأرقام تستدعي تحركًا عاجلاً لتعزيز السياسات الرقابية والتوعوية لمواجهة هذا “الوباء الصحي” الذي يهدد حياة الأردنيين.