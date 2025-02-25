سموتريتش يتباهى بتعطيل إطلاق الأسرى والوسطاء يحاولون إنقاذ الصفقة

وطنا اليوم:قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه كان السبب في تأخير إطلاق سراح دفعة الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت الماضي، في حين يواصل الوسطاء جهودهم لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وزعم سموتريتش أن تأجيل إطلاق 600 أسير فلسطيني ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل “نابع من قوة تأثير حزبه في صنع القرار الإسرائيلي”.

وأضاف “لا نحيد عيوننا عن الغاية التي من أجلها ما زلنا في الحكومة، وهي ضمان تحقيق جميع أهداف الحرب، وعلى رأسها تدمير كامل لحماس عسكريا ومدنيا وسلطويا، تأثيرنا على عملية اتخاذ القرارات كبير جدا، بما في ذلك القرار الذي اتخذ مساء السبت بعدم الإفراج عن 600 مخرب”.

وقال “نحن نحظى بفرصة المشاركة في سلسلة من الخطوات التي ستغير مجرى التاريخ، مما سيعزز أمن إسرائيل وقوتها في السنوات المقبلة وعلى كل الجبهات”.

واعتبر سوموترتش، أن حرب الإبادة ضد قطاع غزة ستتجدد بقوة، وستنتهي باحتلال القطاع، رغم المفاوضات الجارية حول المرحلة الثانية من صفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما أكده مبعوث ترامب للشرق الأوسط بأنها ستمضي قدما.

وقال سوموترتش : “أقترح ألا نتأثر جميعا بطقوس حماس القاسية في غزة، والسبب الوحيد الذي يمنعك من رؤية الوجه المذعور لإرهابيي حماس هو ببساطة أنهم يغطونه”.

وادعى: “إنهم يعرفون جيدا أن وقتهم على الأرض محدود، إلى أن تعود دولة إسرائيل للقتال بكل قوتها وسرعتها وقدرتها على الفتك التي ستسحقهم وتدمرهم. صدقوني، سوف تفاجأون بقوة وحدة وقوة عملية احتلال غزة عندما نقرر أن الوقت قد حان لتجديدها”.