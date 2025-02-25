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رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لعدد من الوظائف القياديَّة

منذ 3 ساعات
رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لعدد من الوظائف القياديَّة

وطنا اليوم:نشرت رئاسة الوزراء اليوم الثُّلاثاء، عبر الموقع الإلكتروني المخصَّص للإعلان عن الوظائف القياديَّة العُليا، نتائج الفرز الأولي لوظائف: أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية، ورئيس المركز الوطني للأمن السِّيبراني، ومدير عام هيئة تنظيم النَّقل البرِّي.
وبإمكان الذين تقدَّموا بطلبات لهذه الوظائف، الدُّخول إلى رابط الموقع الإلكتروني https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأوليَّة لطلباتهم.

ويتيح النِّظام لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدُّم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال ثلاثة أيَّام عمل، تبدأ من صباح يوم غدٍ الأربعاء الموافق 26 شباط، وتنتهي مع نهاية يوم الأحد المقبل الثَّاني من آذار.


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