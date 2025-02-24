صندوق الزكاة يقر خطة رمضان.. قسائم شرائية وطرود وعيديات وترميم منازل

وطنا اليوم:وافق مجلس إدارة صندوق الزكاة على صرف عيدية بقيمة 30 دينارا لكل أسرة منتفعة من الصندوق وللأيتام خلال شهر رمضان المبارك.

وأقر المجلس خلال اجتماعه الاثنين برئاسة رئيس المجلس وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، إطلاق دفعة جديدة من الغارمات ممن انطبقت عليهن أسس وشروط برنامج الغارمات بالتعاون والتنسيق مع الأمن العام إدارة التنفيذ القضائي.

كما صادق المجلس خلال الاجتماع على الميزانية المالية للصندوق ولجان الزكاة للعام الماضي، ووافق أيضا على إصدار 12 ألف قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا لكل قسيمة بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وتخصيص 5 آلاف طرد تمويني بقيمة 25 دينارا للطرد الواحد بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة والملتقيات الخيرية في مختلف المحافظات.

وأقر أعضاء المجلس، إقامة حفل إفطار للأيتام وأسرهم بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي مع التعميم على جميع مديريات الأوقاف لعمل “إفطار مركزي” ضمن كل مديرية أوقاف وبالتعاون مع لجان الزكاة في مناطقهم.

كما وافق على صيانة وترميم 9 منازل للأسر الفقيرة في مناطق مختلفة من المملكة بعد إجراء الدراسات الاجتماعية اللازمة.

وأشاد الخلايلة بدور صندوق الزكاة في دعم الأسر المحتاجة، مثمنا دعم المتبرعين والمزكين وثقتهم بصندوق الزكاة، مؤكدا أن هذه المساهمات تعزز التكافل الاجتماعي، وتسهم في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة في مختلف أنحاء المملكة.