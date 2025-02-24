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الرئيس السوري في عمّان الاربعاء للقاء الملك

منذ 23 ثانية
الرئيس السوري في عمّان الاربعاء للقاء الملك

وطنا اليوم:من المقرر أن يقوم الرئيس السوري، أحمد الشرع، بزيارة رسمية إلى الأردن يوم الأربعاء المقبل.
وسيجري الشرع خلال زيارته لقاءً مع جلالة الملك عبدالله الثاني، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
تأتي زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى عمّان في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا، خاصة بعد سنوات من التوتر نتيجة الأزمة السورية التي اندلعت عام 2011. في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين البلدين تحسناً تدريجياً، تجسد في إعادة فتح المعابر الحدودية، وزيارات متبادلة بين مسؤولين من الجانبين، وتنسيق في ملفات أمنية واقتصادية.
الأردن، الذي استقبل مئات الآلاف من اللاجئين السوريين خلال الأزمة، يسعى إلى دعم الاستقرار في سوريا لما له من انعكاسات مباشرة على أمنه الوطني. كما يُعتبر التعاون في مجالات الطاقة، المياه، والتبادل التجاري من أبرز الملفات المطروحة على جدول المباحثات بين قيادتي البلدين.
وتأتي هذه الزيارة في سياق تحركات دبلوماسية إقليمية تهدف إلى إعادة دمج سوريا في محيطها العربي، حيث عادت إلى مقعدها في جامعة الدول العربية عام 2023 بعد أكثر من عقد من تعليق عضويتها. ويلعب الأردن دوراً محورياً في هذه الجهود، من خلال دعواته للحوار والحلول السياسية لإنهاء الأزمة السورية.


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