وزير الخارجية: الأردن مستعد لتقديم كل ما يستطيع للسوريين لتجاوز المرحلة الانتقالية

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، وفدًا من المشاركين في الدورة التنفيذية العليا في كلية الدفاع الوطني النرويجية، الذي يضم ممثلين عن وزارات ومؤسسات نرويجية مختلفة، إضافة إلى ممثلين من القوات المسلحة والأمن النرويجية، بحضور سفيرة النرويج في عمّان.

‎وأكد الصفدي عمق ومتانة العلاقات التي تجمع الأردن والنرويج، وأهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وشدد الصفدي خلال اللقاء على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى جميع أنحاء القطاع.

كما استقبل الصفدي المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا عمر الغبرا، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق المشترك إزاء تطورات الأوضاع في سوريا.

وأكد الصفدي أهمية تكثيف الجهود لدعم الشعب السوري في إعادة بناء وطنه عبر عملية سورية – سورية يشارك فيها مختلف مكونات الشعب السوري، وبما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، ويخلصها من الإرهاب، ويحفظ حقوق شعبها، بعد سنوات من القهر والظلم والدمار.

وأكد الصفدي دعم الأردن لسوريا، واستعداده لتقديم كل ما يستطيع للشعب السوري من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية التي يريد لها أن تكون منطلقًا تاريخيًّا؛ لإعادة بناء سوريا الوطن الحر المستقر ذي السيادة، الذي يحفظ حقوق مواطنيه كافّة.