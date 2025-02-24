هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تشارك في حملة “بصمتنا لبيئة خضراء” في جرش

وطنا اليوم:في إطار الجهود المبذولة المتعلقة بتنفيذ المبادرة الوطنية بزراعة10 ملايين شجرة بحلول عام 2030، والتي تعكس الرؤى الملكية في أردن أخضر ومكافحة التصحر، شاركت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبالتعاون مع مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية في فعالية زراعة الأشجار في محافظة جرش، تضمنت زراعة الأشجار في مستشفى جرش الحكومي ومركز صحي ساكب الشامل، وبإشراف مديرية صحة جرش.

رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان قال بهذه المناسبة أن مشاركة الهيئة في الحملة تأتي انطلاقا من حرصها على دعم المبادرات التي تسهم في حماية البيئة الأردنية والطبيعة وحماية الثروة الحرجية، وتنفيذاً لأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية ومن ضمنها تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة على المستوى الوطني. والسعي إلى تجذير الدور المجتمعي وتعزيز روح التعاون والمبادرة لدى موظفي الهيئة وخلق جو إيجابي مع أفراد المجتمع ومؤسساته من خلال توسيع شبكة علاقاتها مع المؤسسات الوطنية الفاعلة في الخدمة المجتمعية.

من جانبه، أعرب مدير عام مؤسسة حرير السيد نهاد دباس عن تقديره لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ممثلة برئيس مجلس المفوضين المهندس بسام السرحان وكافة كوادرها، على دعمهم ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذه المبادرة، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في تحقيق التنمية البيئية المستدامة، مشددا على اهمية استمرار الدعم من الجهات الحكومية والخاصة وتعزيز التعاون المشترك لإنجاح المبادرات التي تعنى بخدمة المجتمع المحلي وضرورة تكاتف الجهود لتحقيق أهداف الحملة الملكية الطموحة.