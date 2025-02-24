الطالب أبودية يُمثل جامعة فيلادلفيا في الملتقى العربي الطلابي السادس لإعداد القادة في الإمارات

وطنا اليوم:في إطار حرص جامعة فيلادلفيا على تعزيز مشاركة طلابها في المحافل الدولية، وتطوير مهاراتهم القيادية والمعرفية، وإشراكهم في البرامج النوعية، شارك الطالب عبدالرحمن أبودية من كلية الصيدلة في الملتقى العربي الطلابي السادس لإعداد القادة، تحت شعار “تطوير مهارات الابتكار وريادة الأعمال”، والذي نظمه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الشارقة ومعهد إعداد القادة في مصر.

وشهد الملتقى مشاركة 100 طالب وطالبة من 18 دولة عربية، حيث هدف إلى تمكين الشباب العربي بالمهارات القيادية والريادية لمواكبة تحديات المستقبل، من خلال تطوير قدراتهم في القيادة، التخطيط الاستراتيجي، اتخاذ القرار، وإدارة المشاريع، مع التركيز على الابتكار، ريادة الأعمال، الاستدامة، والذكاء الاصطناعي.

وتعقيبًا على مشاركته، أكد أبودية أن هذه التجربة أسهمت في تطوير مهاراته العملية والعلمية، وعززت من قدرته على التواصل والعمل الجماعي في بيئات متنوعة ثقافيًا وأكاديميًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاركات تفتح آفاقًا جديدة أمام الطلبة، وتمنحهم الفرصة لاكتشاف إمكاناتهم الحقيقية، مما يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة.

وأعرب أبودية عن امتنانه لجامعة فيلادلفيا لدعمها المستمر واهتمامها بتوفير الفرص التي تساهم في إعداد قادة فاعلين وقادرين على إحداث تأثير إيجابي داخل مجتمعاتهم.

من جهته، أكد رئيس جامعة فيلادلفيا، الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، حرص الجامعة المستمر على دعم طلابها من خلال توفير الفرص التي تساهم في تطوير مهاراتهم القيادية والمعرفية، وإشراكهم في البرامج المحلية والدولية التي تعزز من خبراتهم الأكاديمية والعملية، مما يسهم في إعدادهم لمواكبة متطلبات سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم على المستويين المحلي والعالمي.

يُذكر أن البرنامج التدريبي، الذي استمر أربعة أيام متتالية، تضمن ورش عمل متخصصة وجلسات تدريبية تفاعلية، تم خلالها تدريب الطلبة على تطبيق المهارات القيادية في سياقات عملية. كما شمل زيارات علمية متخصصة، من أبرزها زيارة أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، حيث حصل الطلبة على نظرة شاملة حول أحدث التطورات في مجال الفضاء والاستكشاف العلمي.