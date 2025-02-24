عمان الأهلية تشارك في الشارقة ببرنامج إعداد قادة الوطن العربي

وطنا اليوم:اختتمت جامعة عمان الأهلية مشاركتها في البرنامج التدريبي السادس بعنوان “اعداد قادة الشباب العربي تطوير مهارات الابتكار وريادة الاعمال ” والذي استضافته جامعة الشارقة خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي المصري، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ، بمشاركة 300 طالب وطالبة يمثلون مختلف جامعات الدول العربية .

حيث شارك الطالب معاذ وائل العلوان من كلية الأعمال بجامعة عمان الأهلية بتميّز في فعاليات هذا البرنامج التدريبي الذي اشتمل على عدة جلسات ومحاضرات لتعزيز مهارات القيادة اللازمة لبناء الشخصية وريادة الاعمال في عصر الذكاء الاصطناعي والتخطيط الاستراتيجي وبناء فريق العمل.

كما شمل البرنامج زيارة الى أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك والمجمع الرياضي في جامعة الشارقة والعديد من المواقع السياحية في الشارقة، وفي ختام البرنامج تم تسليم الشهادات للطلبة المشاركين والتقاط الصور التذكارية.

وتأتي هذه المشاركة في ظل الدعم المتواصل الذي تقدمه جامعة عمان الأهلية لطلبتها بهدف صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.