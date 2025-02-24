بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

عمان الأهلية تشارك في الشارقة ببرنامج إعداد قادة الوطن العربي

منذ دقيقة واحدة
عمان الأهلية تشارك في الشارقة ببرنامج إعداد قادة الوطن العربي

وطنا اليوم:اختتمت جامعة عمان الأهلية مشاركتها في البرنامج التدريبي السادس بعنوان “اعداد قادة الشباب العربي تطوير مهارات الابتكار وريادة الاعمال ” والذي استضافته جامعة الشارقة خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي المصري، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ، بمشاركة 300 طالب وطالبة يمثلون مختلف جامعات الدول العربية .
حيث شارك الطالب معاذ وائل العلوان من كلية الأعمال بجامعة عمان الأهلية بتميّز في فعاليات هذا البرنامج التدريبي الذي اشتمل على عدة جلسات ومحاضرات لتعزيز مهارات القيادة اللازمة لبناء الشخصية وريادة الاعمال في عصر الذكاء الاصطناعي والتخطيط الاستراتيجي وبناء فريق العمل.
كما شمل البرنامج زيارة الى أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك والمجمع الرياضي في جامعة الشارقة والعديد من المواقع السياحية في الشارقة، وفي ختام البرنامج تم تسليم الشهادات للطلبة المشاركين والتقاط الصور التذكارية.
وتأتي هذه المشاركة في ظل الدعم المتواصل الذي تقدمه جامعة عمان الأهلية لطلبتها بهدف صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:15

البنتاغون لموظفيه: لا تردوا على ماسك.. والأخير: سأطردكم

10:57

نائب رئيس الكنيست: نحن متسامحون أكثر من اللازم ويجب قتل كل الرجال في غزة

10:50

وفاة طفلتين إثر إندلاع حريق بمنزل في أبو علندا

10:46

الشرع يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية الطارئة بمصر

10:11

وفيات الاثنين 24-2-2025

10:07

بنك الإسكان يطلق حملة جوائز حسابات توفير “مستقبلي” للعام 2025

10:02

تساقط الثلوج في عجلون وتحذيرات من الطقس البارد

09:54

إعادة فتح جميع الجسور المغلقة في عمّان بسبب الانجماد

09:47

إدارة الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة

09:41

يائير نتنياهو يلجأ للقضاء ردا على اتهامه بضرب والده

09:34

انتصار للمحافظين في الانتخابات التشريعية الألمانية

09:26

مبعوث ترامب يزور المنطقة ويتوقع 15 عاما لإعادة إعمار غزة

وفيات
وفيات الاثنين 24-2-2025وفيات الأحد 23-2-2025الحاج محمد حسن عمر “أبو حمزة”.. في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-2-2025وفيات الأربعاء 19-2-2025