وفاة طفلتين إثر إندلاع حريق بمنزل في أبو علندا

وطنا اليوم:أعلن النقيب عبدالله السعودي، ضابط إعلام الدفاع المدني، عن الجهود المكثفة التي نفذتها فرق الدفاع المدني خلال الساعات الـ24 الماضية، والتي شملت التعامل مع 1363 حالة إسعافية نقل خلالها المصابون إلى المستشفيات، إلى جانب الاستجابة لـ75 حادث إنقاذ والسيطرة على 38 حريقاً.

وكشف النقيب السعودي، في تصريحات لإذاعة الأمن العام، عن تفاصيل مروعة لأبرز الحوادث التي تم التعامل معها، حيث أصيب 13 شخصاً بضيق في التنفس جراء استنشاق أبخرة وغازات من مدافئ تعمل بالغاز والحطب، تلقوا الإسعافات الأولية ونقلوا إلى المستشفيات.

ولكن الأكثر مأساوية كان ما حدث في منطقة أبو علندا بشرق عمان، حيث لقيت طفلتان مصرعهما -إحداهما تبلغ 3 أعوام والأخرى 11 عاماً- إثر تسرب غاز أشعل حريقاً داخل غرفتهما، ما أدى إلى اشتعال النيران واحتراقهما حتى الوفاة.

وأوضح النقيب أن الحرائق الناجمة عن الاستخدام الخاطئ للمدافئ منذ بداية 2025 تسببت في وفاة 27 شخصاً وإصابة 580 آخرين، وهي أرقام مقلقة تعكس عدم التزام الكثيرين بالإرشادات الأمنية والتوعية التي تقدمها مديرية الأمن العام عبر نصائح ومحاضرات مستمرة.

ودعا النقيب المواطنين إلى استخدام المدافئ بأمان، مؤكداً على أهمية التهوية الدورية، إطفائها قبل النوم، وتزويد المنازل بطفايات يدوية كخط دفاع أول ضد الحرائق.

كما حث الجميع على الإبلاغ الفوري عن أي حادث عبر رقم الطوارئ 911 لضمان استجابة سريعة وفعالة.