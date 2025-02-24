إعادة فتح جميع الجسور المغلقة في عمّان بسبب الانجماد

وطنا اليوم:أعلنت إدارة السير المركزية في مديرية الأمن العام، صباح الاثنين، عن فتح جميع الطرق الجسور أمام حركة السيارات في العاصمة عمّان، التي كانت قد أغلقت بسبب الانجماد.

وكانت أمانة عمان قد أعلنت، أنه سيتم إغلاق 10 جسور في عمّان الساعة 11 مساءً حتى صباح الاثنين، تجنبًا للانزلاقات وحفاظًا على السلامة العامة.

والجسور هي: مرج الحمام/ناعور، الأمير حسين، تقاطع الدوريات، الصحافة، المدينة الرياضية، تقاطع الحرمين، تقاطع مجمع جبر، أبو هريرة، الجمرك، وطلوع الجاذبية، من الساعة 11 ليلا وحتى صباح الغد.

وقالت إدارة السير ، إنه سيتم إغلاق جميع الجسور في العاصمة عمّان بعد الساعة 10 مساءً حفاظًا على السلامة العامة بسبب الانجماد.

ودعت الإدارة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في ظل الأجواء الباردة والصقيع، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية حفاظًا على السلامة العامة.

ويبقى الأردن الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية قارسة البرودة قطبية المنشأ، حيث يسود طقس غائم جزئيا وشديد البرودة في أغلب المناطق، وهنالك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة متقطعة من المطر في المناطق الغربية وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية تكون أحيانا على شكل زخات خفيفة متفرقة من الثلج خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تتناقص الغيوم بشكل تدريجي ويسود طقس قارس البرودة ليلا، يرافقه تشكل للصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق بما فيها أجزاء من الأغوار الشمالية والوسطى، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.