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ارتفاع البنزين وانخفاض الديزل عالمياً .. توضيح من الحكومة

منذ 46 ثانية
ارتفاع البنزين وانخفاض الديزل عالمياً .. توضيح من الحكومة

وطنا اليوم_أوضحت النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأحد أسعار المحروقات عالميا.

 

وبحسب النشرة، ارتفعت أسعار البنزين بنوعيه وانخفض سعر الديزل, فيما استقر سعر الكاز في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من شباط الحالي مقارنة بأسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه.

 

كما وارتفع معدل سعر البنزين أوكتان 90 من 726 إلى 734 دولارا للطن، بنسبة 1%، وأوكتان 95 من 742 إلى 750 دولارا، بنسبة 1%.

 

 

وانخفض الديزل من 671 إلى 667 دولارا للطن، بنسبة 1%، واستقر الكاز عند 718 دولارا للطن, وانخفض سعر زيت الوقود من 491 إلى 485 دولارا، بنسبة 1%.

 

وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط الحالي إلى 628 دولارا، مقارنة مع معدل سعره في كانون الثاني الماضي الذي بلغ 618 دولارا، بنسبة 2%، فيما استقر معدل خام برنت عند 76 دولارا للبرميل.


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