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اسرائيل تزعم كشف شبكة لتهريب الأسلحة من الأردن

منذ 13 دقيقة
اسرائيل تزعم كشف شبكة لتهريب الأسلحة من الأردن

وطنا اليوم_زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من الكشف عن شبكة واسعة متورطة في تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولًا إلى الضفة الغربية.

ووفقًا لما أوردته القناة العبرية السابعة، فقد نفذت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك جهاز “الشاباك” وشرطة الاحتلال والجيش الإسرائيلي، عملية مشتركة أسفرت عن اعتقال عشرة أشخاص مشتبه بهم، من بينهم تسعة من سكان النقب، إضافة إلى شخص من الضفة الغربية.

 

وأشارت التقارير إلى ضبط 34 مسدسًا وأربعة أسلحة طويلة، زاعمة أن قائد الشبكة قام بدفع مبالغ مالية كبيرة للمهربين، حيث اخترق بعضهم السياج الحدودي مع الأردن لتسهيل عمليات التهريب.

 

كما أفادت اللائحة الاتهامية بأن بعض الأسلحة المهربة تم بيعها، فيما استُخدم اثنان من المسدسات في تنفيذ هجمات خلال أكتوبر الماضي، أسفرت عن مقتل ضابط شرطة إسرائيلي.


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