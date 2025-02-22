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“العمل” توضح حول تأخير دوام العاملين في القطاع الخاص للأيام الثلاثة المقبلة 

منذ 13 ثانية
“العمل” توضح حول تأخير دوام العاملين في القطاع الخاص للأيام الثلاثة المقبلة 

وطنا اليوم_دعت وزارة العمل اليوم السبت مؤسسات القطاع الخاص إلى التعامل مع البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بخصوص تأخير بدء الدوام خلال الأيام الثلاثة المقبلة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة الموافق 23 و24 و25 شباط بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين وحمايتهم من اثار الظروف الجوية السائدة، وذلك حسب طبيعة عمل كل مؤسسة والظروف الجوية السائدة في المنطقة العاملة فيها ومكان سكن العامل.

 

ونوهت الوزارة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأحوال الجوية وتوخي الحيطة والحذر والالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية من قبل أصحاب العمل حفاظا على سلامة العاملين لديهم.


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