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تساقط الثلوج بكثافة في عجلون وزخات ثلجية في إربد

منذ 13 دقيقة
تساقط الثلوج بكثافة في عجلون وزخات ثلجية في إربد

وطنا اليوم_بدأت أولى زخات الثلج بالتساقط منذ ساعات صباح اليوم السبت على محافظات شمال المملكة، وذلك تزامنًا مع وصول المنخفض الجوي “جلمود”، الذي تسبب في انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وفي محافظة عجلون، تساقطت الثلوج بكثافة، حيث غطت المرتفعات الجبلية، كما شهدت محافظة إربد زخات من الثلوج، خاصة في المناطق المرتفعة.

وكانت دائرة الأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرات للمواطنين من تدني درجات الحرارة، داعية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في المرتفعات الجبلية العالية.

ومن المتوقع أن يستمر المنخفض الجوي “جلمود” حتى منتصف يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيشهد الأردن مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة مع تساقط الأمطار والثلوج في مناطق مختلفة من المملكة.


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