بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

منذ 13 ثانية
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2023-06-30 13:32:30Z | | Úö

وطنا اليوم:أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.
وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وأشارت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إلى أن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.
وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.
وتحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:45

المستقبل العربي بين قمة الرياض وقمة القاهرة

15:40

ضبط 10 أشخاص من جنسية عربية اثر مشاجرة جماعية في صويلح

15:21

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في رفح

15:10

قرعة دوري أبطال أوروبا تُسفر عن مواجهات قوية بثمن النهائي

14:35

أدرعي يطالب المسلمين بالقيام لجنازة اليهود والأوقاف المصرية ترد

14:18

الاحتلال يكشف بعض تفاصيل التقرير النهائي لتشريح جثة السنوار

14:13

من قتل فاضل البراك مدير مخابرات صدام حسين؟

14:03

القسام: قررنا الإفراج عن 6 محتجزين غدا السبت

13:57

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية

11:54

المبعوث الأميركي: خطة ترامب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين

11:34

افتتاح بئر غاز جديد في سوريا بطاقة 130 ألف متر مكعب يوميا

11:24

صورة الأميرة السعودية ريما بنت بندر بجانب ماسك تثير تفاعلا

وفيات
وفيات الجمعة 21-2-2025وفيات الأربعاء 19-2-2025وفيات الثلاثاء 18-2-2025وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025