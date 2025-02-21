وزير المياه : 25% نسبة أمطار الموسم الحالي من المعدل المعتاد

وطنا اليوم:قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، إن بدء الموسم المطري الحالي تأخر كثيرا، حيث بلغت نسبة الأمطار الهاطلة 25% من المعدل المعتاد.

وخلال حديثه لبرنامج “الأردن في أسبوع” عبر الإذاعة الأردنية، أمس الخميس، أشار أبو السعود إلى أن نسبة تخزين السدود بلغت 24% مقارنة مع 48% في ذات الوقت من العام الماضي.

** مشروع الناقل الوطني للمياه

وتحدث عن مشروع الناقل الوطني للمياه، حيث وصفه بأنه “مشروع لأمن الأردن. لأن الماء أهم شيء للحياة ولأي بلد في العالم”، منوها بأن حصة الفرد 62م3 وإذا لم ينفذ المشروع ستنخفض إلى 30م3، ما قد يفضي إلى أن تصبح المياه كافية للشرب فقط.

وقال إن هذا المشروع ما كان ليتم لولا اتصالات جلالة الملك عبدالله الثاني الدولية والعالمية التي تمكنت من إقناع الشركات العالمية لأن تتقدم لتنفيذه، معربا عن أمله في الانتهاء من المباحثات مع الشركة المستثمرة والمقاول الذي رسى عليه عطاء التنفيذ.

وأضاف أن صيغة المشروع بناؤه وتشغيله على أن يعود إلى الحكومة وتستوجب هذه الصيغة عادة 14 إلى 24 شهرا من المباحثات لكنها اختصرت إلى سنة واحدة، مؤكدا انتهاء مباحثات الاتفاق المبدئي، والعمل جار على إنهاء اتفاق الإغلاق المالي نهاية العام الحالي للوصول إلى أفضل سعر لمتر المياه المكعب واصلا إلى العاصمة عمّان.

** مشروع خفض فاقد المياه

وذكر أن أهمية مشروع خفض فاقد المياه توازي مشروع الناقل الوطني للمياه، وينفذ في جميع مناطق المملكة، مبينا أنه يخفض من فاقد المياه ما نسبته 2% كل عام للوصول إلى المستوى العالمي المقبول.

وأوضح أن المشروع خفّض فاقد المياه من 51% إلى 46% على مستوى المملكة، منوها في ذات الوقت إلى أن نسبة 1% من فاقد المياه تشكل 5 ملايين م3.

وأكد استمرار حملات ضبط الاعتداءات على الآبار المخالفة لبيع المياه، والتي أسفرت عن استرجاع 70 مليون م3 للأحواض المائية.