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توقيف صاحب شركة لحوم وموظف مستودع في قضية اللحوم الفاسدة

منذ 7 ثواني
توقيف صاحب شركة لحوم وموظف مستودع في قضية اللحوم الفاسدة

وطنا اليوم:أنهى مدعي عام عمان التحقيق مع صاحب شركة لحوم وموظف مستودع يعمل لديه، بعد ضبط مستودع يحتوي على لحوم فاسدة، وقرر توقيفهما لمدة 14 يومًا قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل على ذمة القضية.
ووجه المدعي العام للمتهمين تهم جناية التزوير استنادًا للمادة 262 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى تداول غذاء مغشوش ومخالفات تتعلق ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأُحيل ملف القضية إلى محكمة جنايات عمان للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.
وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط 25 ألف كيلوغرام من اللحوم الفاسدة، تم التلاعب بتاريخ إنتاجها.
وجاءت عملية الضبط بعد مداهمات نفذتها فرق الاستجابة السريعة بالتعاون مع مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة تمهيدًا لإتلافها، مع بدء اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة المتورطة، التي تعد إحدى الشركات الكبرى في القطاع .


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