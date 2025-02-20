القوات المسلحة تنعى شهيدين من القوات البرية الكويتية

وطنا اليوم:نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي استشهاد اثنين وإصابة آخرين من منتسبي القوة البرية في القوات المسلحة الكويتية، أمس الأربعاء، وذلك أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية.

وإذ تنعى القوات المسلحة الأردنية الشهيدين، لتسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب الدعاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتتمنى القوات المسلحة الأردنية الشفاء العاجل لجميع المصابين، سائلةً الله العلي القدير أن يحفظ دولة الكويت الشقيقة من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.