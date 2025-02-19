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الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة

منذ 15 ثانية
الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام من التأثيرات المتوقعة للمنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة اعتبارًا من مساء اليوم، مشيرة إلى احتمال هطول أمطار في الأجزاء الغربية، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المعنية.
ودعت المديرية المواطنين إلى اتباع إجراءات السلامة، من خلال النصائح والارشادات التالية:
تجنب الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة المعرضة لتشكل السيول، والانتقال إلى أماكن أكثر أمانًا، خصوصًا للقاطنين في الخيام وبيوت الشعر.
توخي الحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث الناتجة عن الانزلاقات على الطرق المبتلة.
الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطع الطرق المغمورة بالمياه سواء سيرًا على الأقدام أو بالمركبات.
استخدام وسائل التدفئة بشكل آمن، وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، مع ضرورة تهوية المنازل بشكل دوري.
تثبيت الأجسام القابلة للتطاير، مثل ألواح الزينكو وأغطية خزانات المياه، خاصة في المناطق المفتوحة، نتيجة شدة سرعة الرياح القوية
الحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار الناتج عن الرياح النشطة، خاصة في شرق وجنوب المملكة.
تؤكد المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع البلاغات الطارئة عبر الرقم الموحد 911، اذا دعت الحاجة لذلك


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