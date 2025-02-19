من وحي جلسة مجلس النواب

كتب زهدي جانبيك

“استحوا على حالكم شوي”..

علق النائب حسين العموش على قول الملك: (عيب عليهم) ودعا الى محاسبة هؤلاء الذين يتلقون اوامرهم من الخارج…

اضم صوتي الى صوت النائب المحترم، واضيف: سبق لوزير الزراعة ان تنصل من موضوع تصدير الخضار والفواكه الاردنية الى الكيان الصهيوني بحجة ان الوزارة لا تصدر تصاريح التصدير وليس لها سلطة وانه لا يملك الا ان يقول لهؤلاء التجار: “استحوا على حالكم شوي”…

وما بين مقولة جلالة الملك، ومقولة معالي الوزير ، هل تضيع المحاسبة والمساءلة؟ ويتوقف القانون؟

اضم صوتي الى صوت النائب المحترم وادعو الأجهزة الأمنية المختصة الى فتح تحقيق رسمي وشفاف لتنفيذ رغبات جلالة الملك وتحديد هؤلاء الذين قال عنهم الملك انهم يتلقون اوامرهم من الخارج بأسمائهم وأعيانهم ، وتحويلهم الى القضاء العادل لينالوا عقوبتهم وفقا للقانون، اذا كانت افعالهم تشكل جريمة من الناحية القانونية.

التعميم بالاتهام من المواطن العادي، مقبول خوفا من الوقوع بين براثن قانون منع الجرائم الإلكترونية…

ولكن هذا التعميم غير مقبول من السلطة التنفيذية لانها تملك سلطة التحقيق ، والتحقق، والعقاب… وليس هناك ما تخشاه او من تخشاه اذا خصصت وحددت بالاسم ونفذت القانون …

ام ان هناك ما او من يخشونه اذا طبقوا القانون؟؟؟

شو هي:

لغة المجلس الموقر:

احمد الصفدي: سعادة الدكتور أحمد الرقب.

احمد الرقب: ثمة سؤالان هاهنا ايضا.

احمد الصفدي: شو هي؟

احمد الرقب: ثمة سؤالان هاهنا ايضا…الخ وشكرا.

احمد الصفدي: أنهيت ايها الدكتور هههههه.

احمد الرقب: نعم؟

احمد الصفدي: هههههه…

الجباية:

يظهر ان هناك سوء فهم لدور ووظيفة نوابنا الكرام …

سيدي النائب الكريم، مخالفة السير ليست جباية ، وانما غرامة يدفعها من يخالف قانون السير الذي قمت انت بنفسك بإقراره والموافقة عليه … فهل كنت جابي عندما وضعت القانون؟…

والغرامة على الأجنبي المخالف لقانون الإقامة ليست جباية وإنما غرامة يدفعها الأجنبي الذي يخالف القانون الذي قمت انت بنفسك بإقراره والموافقة عليه … فهل كنت تقصد الجباية عندما وضعت القانون؟…

اذا كانت هذه الغرامات خوازيق ونقمة على الوطن والمواطن والمقيم، فأنتم من نجرها… (يقال:خازوق منجر) .. فلا تتصلوا منها قولا وهي منفعة فعلا.

وان كانت هذه الغرامات نعمة وخير للوطن للمواطن والمقيم فأنتم أهلها، فلا تكفروا النعمة وتشكون منها وانتم سببها… واحمدوا الله انكم سببا للخير