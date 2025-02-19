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تعليمات لتسهيل استبدال الاسطوانات الحديدية بالبلاستيكية

منذ 6 ثواني
تعليمات لتسهيل استبدال الاسطوانات الحديدية بالبلاستيكية

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إن أسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية” ستكون متوفرة بالأسواق قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.
الى ذلك أكدت المتحدث باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة، تحرير القاق، أن الهيئة ستصدر تعليمات لتسهيل استبدال الأسطوانات الحديدية بالأسطوانات البلاستيكية الجديدة، مشيرة إلى أن التعليمات ستتيح للمواطنين حرية الاختيار باستخدام أو استبدال الاسطوانات الحديدية أو البلاستيكية، سيّما أن سعر الأسطوانة البلاستيكية “الفارغة” سيكون مماثلاً لسعر الأسطوانة الحديدية.
وأضافت القاق أن الأسطوانات البلاستيكية تتميز بأنها آمنة وخفيفة الوزن، حيث يصل وزنها فارغة إلى (5) كغم، مقارنة بالأسطوانة الحديدية التي يبلغ وزنها (17) كغم، مؤكدة أن الأسطوانات البلاستيكية لن تكون قابلة للانفجار وتُستخدم في أكثر من (100) دولة حول العالم.


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