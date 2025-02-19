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جامعة البترا تهنئ الملك بنجاح العملية الجراحية وتؤكد اعتزازها بقيادته الحكيمة

منذ 3 دقائق
جامعة البترا تهنئ الملك بنجاح العملية الجراحية وتؤكد اعتزازها بقيادته الحكيمة

وطنا اليوم:يتقدم رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم باسم أسرة جامعة البترا وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، بأخلص التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها جلالته، والتي تكللت بفضل الله بالشفاء العاجل.
وإننا، إذ نحمد الله على سلامة سيد الوطن وقائد المسيرة، نبتهل إليه عز وجل أن يمدّ جلالته بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ذخرًا للأردن وشعبه، لمواصلة مسيرة البناء والتقدم في ظل قيادته الحكيمة.
حفظكم الله يا جلالة الملك، وأدامكم سندًا للأردنيين، ووفقكم لما فيه خير الوطن والأمة


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