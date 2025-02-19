ترامب: ماسك سيكشف عمليات احتيال بمئات مليارات الدولارات

وطنا اليوم:في مقابلة صحفية، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقادات حادة لوسائل إعلام أمريكية، متهماً إياها بالسعي لزرع الانقسام بينه وبين الملياردير إيلون ماسك، الذي وصفه بأنه “شخص ذكي ومهم في إدارة شؤون البلاد”.

وقال ترمب إن الأوامر التنفيذية يتم تمريرها إلى ماسك وفريقه لضمان تنفيذها بفاعلية، مشيداً بدوره في دعم قرارات الإدارة الجديدة.

كشف الرئيس الأمريكي أن حالات عبور الحدود مع المكسيك انخفضت بنسبة 96%، لافتا إلى أن هذه النتيجة جاءت بفضل السياسات الصارمة التي تنتهجها إدارته.

من جانبه، وصف إيلون ماسك الهجوم الإعلامي على ترمب بأنه “غير عادل”، مشيراً إلى أن هناك بيروقراطية فيدرالية ضخمة تعارض بشدة الرئيس والحكومة، مما يعرقل تنفيذ السياسات الجديدة.

وهاجم ترمب بعض وسائل الإعلام وخدمة البث العمومي الأمريكي، معتبراً أنها تعمل ضد إدارته وتسعى لتشويه الإنجازات.

وأشار ترمب إلى أن ماسك وفريقه سيكتشفون قريباً مليارات الدولارات التي يتم إهدارها في النظام الحكومي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحات جذرية في إدارة الموارد المالية.

يأتي هذا التحالف بين ترمب وماسك وسط تحولات كبرى في المشهد السياسي الأمريكي، مما يثير جدلاً واسعاً حول مستقبل العلاقة بين السلطة والإعلام وأثرها على القرارات الحكومية.