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قرارات حازمة في الأردن خلال الأيام القادمة

منذ 26 ثانية
قرارات حازمة في الأردن خلال الأيام القادمة

وطنا اليوم:كشف الكاتب الصحفي حسين الرواشدة أنه وخلال الأيام القادمة سنشهد، في تقديري، قرارات حازمة ضد ( الناس) الذين يتلقون أوامر من الخارج للعبث بأمن الأردن واستقراره، وصفة “العيب” التي اطلقها الملك ، سيتم ترجمتها ، من قبل ادارات الدولة ، سياسياً وقانونياً .
وقال الرواشدة في منشور له إن المرحلة القادمة خطيرة ، ومواجهتها تستدعي المزيد من الحزم ، ولن يُسمح لأي جهة أن تستقوي على الأردن


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