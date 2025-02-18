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الأرصاد تطلق اسم الجلمود على الموجة القطبية القادمة

منذ 24 ثانية
الأرصاد تطلق اسم الجلمود على الموجة القطبية القادمة

وطنا اليوم:أعلن مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، عن تأثر المملكة بموجة قطبية شديدة البرودة أطلقت عليها الأرصاد اسم “الجلمود”، وجاء اختيار إدارة الأرصاد الجوية لهذا الاسم لوصف الموجة القطبية يعكس طبيعتها الشديدة البرودة والقاسية، حيث تُشبه تأثيراتها الجلمود في صلابته وتأثيره القوي على البيئة المحيطة، حيث من المتوقع أن تصل تأثيراتها إلى الأردن وشرق البحر الأبيض المتوسط مع نهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل، مصحوبةً بانخفاض كبير في درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة، خاصة خلال الليل.

تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة:
وأوضح آل خطاب أن الموجة القطبية القادمة تحمل معها: انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من القطب الشمالي، بالاضافة لهطول أمطار متفاوتة الشدة تتركز على الشريط الغربي للمملكة.
كما تحمل الموجة نشاطًا واضحًا للرياح، خاصة في المناطق المفتوحة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية والبادية. كما ستتساقط زخات من الثلوج يوم السبت فوق المرتفعات العالية في شمال وجنوب المملكة.
وقال آل خطاب انه سيكون هنالك تحسنا لفرص تساقط الثلوج ليل الأحد وصباح الاثنين، حيث قد تشمل مرتفعات الشمال والوسط والجنوب ومرتفعات شرق المملكة، لكن من المبكر تحديد كميات التراكم بدقة في هذه المرحلة.

متابعة مستمرة وتحديثات دورية
وأكد آل خطاب أن إدارة الأرصاد الجوية تتابع تطورات الحالة الجوية عن كثب، داعيًا المواطنين إلى متابعة التحديثات أولًا بأول واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار والثلوج والرياح القوية.


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