البنك الأردني الكويتي ومصرف بغداد راعيان ماسيان لمؤتمر الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل

وطنا اليوم:في خطوة تعزز من دوره الريادي في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الإقليمي، قدم البنك الأردني الكويتي بالشراكة مع مصرف بغداد رعايته الماسية لمؤتمر “الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل – نحو مستقبل رقمي مستدام”، الذي عُقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وحضره مندوباً عنه معالي السيد مهند شحادة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وبحضور محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، يوم الأحد الموافق 16 شباط الجاري في فندق لو رويال – عمّان.

ويأتي دعم البنك الأردني الكويتي لهذا المؤتمر انطلاقًا من التزامه الراسخ بدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في دفع عجلة الاستثمار، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية للنمو المستدام. وقد جمع المؤتمر نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من الأردن والعراق والمنطقة، إضافة إلى ممثلين عن كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين.

ويُعد المؤتمر، الذي نُظم بالشراكة مع مجلس الأعمال العراقي وبالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمّان، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعتين لمجموعة البنك الدولي، منصةً حيوية لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بين الأردن والعراق في قطاعات النقل، الإسكان والبنية التحتية، الطاقة والطاقة المتجددة، القطاع الصناعي والتعدين، القطاع المالي والمصرفي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، إن المؤتمر يأتي انطلاقا من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الأردن والعراق، لا سيما في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية.

وأضاف، إن انعقاد هذا المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة مؤسسات اقتصادية ومالية محلية ودولية يعكس الحرص على دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال استثمارات نوعية وشراكات استراتيجية تلبي تطلعات البلدين وتسهم بتحقيق مستقبل اقتصادي أفضل لنا وللأجيال القادمة.

ومن جهته قال رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن الدكتور ماجد الساعدي، إن المؤتمر يهدف إلى مواصلة المناقشات من أجل تنويع الاستثمار وإقامة علاقات تكاملية بين البلدين في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

وأضاف، “نتطلع بقوة إلى مشروعات إعادة إعمار العراق بكل القطاعات وكذلك في دول المنطقة”، مؤكدا أنها ستفتح آفاقا واسعة للمستثمرين العراقيين والأردنيين.

وفي هذا السياق، أكد رئيس قطاع تنمية الأعمال في البنك الأردني الكويتي، زهدي الجيوسي، أهمية دعم مثل هذه الفعاليات التي تعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وقال :” نؤمن في البنك الأردني الكويتي بأهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الأردن والعراق، وندعم الجهود الهادفة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويتيح هذا المؤتمر منصةً للحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، مما يعزز بيئة الأعمال ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.”

من جانبه، أعرب المدير المفوض لمصرف بغداد السيد باسل الضاحي، عن فخر المصرف بالمشاركة في هذا الحدث الهام، مشيرًا إلى أن “تعزيز التكامل الاقتصادي بين الأردن والعراق يعد خطوة أساسية نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المنطقة، ونحن ملتزمون بدعم الاستثمارات التي تحقق المنفعة المشتركة لكلا البلدين.”

وقد شهد المؤتمر مشاركة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين، إضافةً إلى ممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، حيث شكل فرصةً فريدة للتشبيك وتبادل الخبرات، وتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول المشاركة، بما يساهم في تطوير البنية التحتية الإقليمية وجذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية.