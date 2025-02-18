بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخيرية الهاشمية وشركة صينية تنفذان مشاريع إنسانية في غزة

منذ 10 ثواني
Boys walk with a large sack containing collected plastic past the rubble of a destroyed building in Rafah in the southern Gaza Strip on April 5, 2024 amid the ongoing conflict in the Palestinian territory between Israel and the militant group Hamas. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP)

وطنا اليوم:وقّعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وشركة هندسة الطريق السريع الصينية الأولى المحدودة ومن خلال السفارة الصينية في الأردن اتفاقية تعاون تهدف إلى تنفيذ مشاريع إغاثية لدعم الأهل في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تنفيذ مشاريع إنسانية تساهم في تخفيف معاناة الأسر المتضررة في غزة، حيث ستشمل المساعدات تقديم مواد غذائية تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان.
وحضر سعادة السفير الصيني في الأردن السيد تشن شواندونج مراسم تسيير قافلة مساعدات من مستودعات الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية.
وأعرب أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، عن شكره وتقديره لجمهورية الصين الشعبية على دعمها المستمر وجهودها الإنسانية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الأردن والصين في المجال الإنساني.
من جهته، أكد السفير الصيني في الأردن، السيد تشن شواندونج، التزام بلاده بدعم الجهود الإغاثية والتعاون مع الجهات الإنسانية الفاعلة لتقديم المساعدات الضرورية لأهل غزة، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تنسيق وتنفيذ المشاريع الإغاثية بكفاءة وفاعلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:24

نصب واحتيال.. فضيحة عملة مشفرة تلاحق رئيس الأرجنتين

12:06

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمؤسسة الحسين للسرطان ‎

12:01

أبو رمان: لن نمرر أي تشريع يتراجع عن الحماية الاجتماعية ونطالب بتأجيل أقساط القروض وتطبيق حد أدنى عادل لرواتب المتقاعدين

11:58

العمل تدعو للمسارعة بالدخول لمنصة سجل للتشغيل

11:49

شاكيرا تستأنف جولتها العالمية بحفل في بيرو

11:39

مؤيدون لفلسطين يحتجون على انحياز بي بي سي لإسرائيل

11:29

ظهور مفتي نظام البراميل في مدينة حلب ومظاهرات تطالب بتوقيفه

11:22

الصفدي يلتقي كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

11:16

العمل: لم نصادق على أي نظام يتيح لشركات إحالة عاملين للتقاعد المبكر

11:09

تحديد ساعات دوام البنوك في رمضان

11:02

مذكرة تفاهم لتعزيز فرص التعليم المهني والتقني في المدن الصناعية الاردنية

10:37

الاستماع لـ 30 شاهدًا في قضية حريق دار المسنين

وفيات
وفيات الثلاثاء 18-2-2025وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة الله