الخيرية الهاشمية وشركة صينية تنفذان مشاريع إنسانية في غزة

وطنا اليوم:وقّعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وشركة هندسة الطريق السريع الصينية الأولى المحدودة ومن خلال السفارة الصينية في الأردن اتفاقية تعاون تهدف إلى تنفيذ مشاريع إغاثية لدعم الأهل في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تنفيذ مشاريع إنسانية تساهم في تخفيف معاناة الأسر المتضررة في غزة، حيث ستشمل المساعدات تقديم مواد غذائية تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان.

وحضر سعادة السفير الصيني في الأردن السيد تشن شواندونج مراسم تسيير قافلة مساعدات من مستودعات الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية.

وأعرب أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، عن شكره وتقديره لجمهورية الصين الشعبية على دعمها المستمر وجهودها الإنسانية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الأردن والصين في المجال الإنساني.

من جهته، أكد السفير الصيني في الأردن، السيد تشن شواندونج، التزام بلاده بدعم الجهود الإغاثية والتعاون مع الجهات الإنسانية الفاعلة لتقديم المساعدات الضرورية لأهل غزة، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تنسيق وتنفيذ المشاريع الإغاثية بكفاءة وفاعلية.