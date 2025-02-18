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بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمؤسسة الحسين للسرطان ‎

منذ دقيقة واحدة
بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمؤسسة الحسين للسرطان ‎

وطنا اليوم: واصل بنكABC  في الأردن دعمه لمؤسسة الحسين للسرطان، لدعم مرضى السرطان الذين يعانون من ظروف مادية لا تمكنهم من مباشرة تلقي العلاج، لتمكينهم من استكمال علاجهم ومنحهم فرصة حقيقية للشفاء.

ويأتي هذا الدعم في إطار اهتمام البنك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة بالقطاع الصحي، للوصول إلى حياة صحية لجميع الافراد، من خلال مواصلة دعم رسالة الكفاح ضد مرض السرطان، ومد يد العون لإنقاذ حياة مرضى السرطان وتعزيز الوعي حول أسبابه وطرق الوقاية.

وقد أشار السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC في الأردن إلى أن استمرار البنك في دعم مؤسسة الحسين للسرطان جاء مساهمةً منه في رسم الإبتسامة على وجه المرضى ومنحهم الأمل في الشفاء، وتجسيداً لرؤية البنك بأهمية دعم القطاع الصحي للوصول إلى نمط حياة صحي للجميع وإتاحة سبل الوقاية من الأمراض.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين وتطبيق “إلى” في الأردن. 


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