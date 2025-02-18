تحديد ساعات دوام البنوك في رمضان

وطنا اليوم:عمم البنك المركزي الأردني، ساعات الدوام الرسمي للبنوك طيلة أيام شهر رمضان المبارك، ليبدأ عند الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.

ويبدأ التعامل مع الجمهور في تمام 9:30 صباحا ولغاية الثانية والنصف بعد الظهر.

وتاليا نص تعميم البنك المركزي:

تعميم إلى البنوك العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أرجو إعلامكم بما يلي:

1- تكون ساعات الدوام الرسمي للبنوك العاملة طيلة أيام هذا الشهر الفضيل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

2- يبدأ التعامل مع الجمهور في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

3- تكون ساعات العمل اليومي لنظام التسويات الإجمالية الفوري – الأردن (RTGS-JO) على النحو التالي:

أ. تبدأ فترة تبادل التحويلات الثنائية بين الأعضاء في تمام الساعة التاسعة والربع صباحاً ولغاية الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر.

ب. يبدأ استقبال ملفات صافي نتائج التقاص الواردة من أنظمة مدفوعات التجزئة لغايات تسويتها على النظام من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية وأربعين دقيقة بعد الظهر.

ج. تبدأ فترة السيولة في تمام الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر وحتى الساعة الثالثة والربع بعد الظهر وتمرر ضمن هذه الفترة أوامر التحويل اللازمة لمقابلة الأوامر العالقة في قوائم الانتظار أو عمليات إعادة الشراء النهارية القائمة فقط.

د. ينتهي يوم العمل في النظام في تمام الساعة الثالثة والربع بعد الظهر.

4- يكون موعد استقبال الودائع في نافذة الإيداع بالدينار من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

5- يبدأ تعامل صندوق البنوك لدى البنك المركزي مع البنوك العاملة لغايات السحب والإيداع النقدي من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر، راجياً الالتزام بالمواعيد المحددة للأهمية القصوى.

6- لا مانع من قيام البنوك – لمن يرغب – بتمديد ساعات الدوام الرسمي و / أو الدوام خلال الفترة المسائية وذلك خلال شهر رمضان المبارك من أجل تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، شريطة أن يعود البنك إلى دوامه الاعتيادي بعد انقضاء الشهر الفضيل، منوهين إلى ضرورة إعلامنا مسبقاً بأوقات الدوام خلال هذا الشهر وبأسماء الفروع /المكاتب التي سيتم تمديد دوامها.

منتهزاً هذه المناسبة لتقديم أجمل التهاني والتبريكات بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير.