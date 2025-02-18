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مجلس الوزراء يقر زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

منذ 6 دقائق
مجلس الوزراء يقر زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة اليوم الثلاثاء، زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بحيث يصبح الحد الأدنى للراتب التقاعدي 350 دينارا، وذلك اعتبارا من نهاية الشهر الحالي.
وأوضح المجلس أن القرار يشمل نحو 17 ألف متقاعد، حيث ستتم تغطية إجمالي قيمة الزيادة، التي تقدر بحوالي 5 ملايين دينار، ضمن فاتورة التقاعد المقدرة في موازنة عام 2025. وتشمل هذه المخصصات كلا من مديرية التقاعد في وزارة المالية والضمان الاجتماعي.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، تقديرا لخدماتهم وجهودهم في حماية الوطن.


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