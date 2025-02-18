مستوطنون يحرقون مركبات بجنوبي الخليل والاحتلال يشن حملة اقتحامات بالضفة

وطنا اليوم:أقدم مستوطنون على إحراق مركبات لفلسطينيين في قرية سوسيا بمسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر الثلاثاء، اقتحاماتها لعدة قرى ومدن في الضفة الغربية، تزامنًا مع تصعيد ميداني تشهده المنطقة.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب المدينة، بالإضافة إلى قرية عصيرة القبلية في الجنوب، حيث نفذت عمليات تفتيش ودهم لمنازل المواطنين.

وفي طولكرم، احتجزت القوات الإسرائيلية عددًا من الشبان ونكلت بهم، وسط انتشار مكثف في أحياء المدينة. كما طالت الاقتحامات بلدة رمون شرق رام الله، وقرية حزما في محيط القدس المحتلة.

كما داهمت قوات الاحتلال قرية إذنا غرب الخليل، إضافة إلى مدينة قلقيلية وقرية عزون الواقعة شرقها، حيث نصبت الحواجز وضيقت الخناق على الأهالي. وشملت الاقتحامات أيضًا قرية عناتا شمال شرق القدس، وبلدة سلواد شمال رام الله، حيث نفذت عمليات تفتيش واستجواب للسكان.

يُذكر أن هذه الاقتحامات تأتي في إطار حملة تصعيدية مستمرة من قبل الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، وسط تزايد حالات الاعتقال والمداهمات التي تستهدف الفلسطينيين في مدنهم وقراهم.