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الخيرية الهاشمية : خطط لتكثيف المساعدات لغزة خلال رمضان

منذ دقيقتان
الخيرية الهاشمية : خطط لتكثيف المساعدات لغزة خلال رمضان

وطنا اليوم_كشف الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي، عن خطط أردنية لتكثيف العمل الإغاثي وإرسال المساعدات إلى قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

 

وأضاف الشبلي الاثنين، أن الأردن حاول قدر الإمكان استثمار وقف إطلاق النار في غزة، لإرسال مزيد من المساعدات وإدخالها إلى أهالي القطاع خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الأردن أرسل 165 قافلة مساعدات بعدد 6890 شاحنة وصلت إلى قطاع غزة، منذ بدء الحرب على القطاع.

 

وأشار الشبلي، إلى أن معظم الاحتياجات للمساعدات في غزة، تنصب في المستلزمات الإغاثية مثل الخيام ولباس الشتاء، لافتا إلى أنه تم إرسال 62 ألف خيمة وصلت إلى قطاع غزة، سواء من الهيئة الخيرية الهاشمية بشكل مباشر، أو من خلال المنظمات الدولية عبر الممر الإغاثي الأردني.

 

وأكد أن التوجيهات الملكية تؤكد على إرسال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.


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